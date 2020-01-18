مصرف الأمان يبدأ بقبول معاملات الـ10 آلاف دولار

أعلن مصرف الأمان لكل عملائه البدء رسميا بقبول معاملات بيع الأغراض الشخصية بقيمة 10 آلاف دولار للعام الجاري، وتشمل عمليات فتح الحساب وقبول الإيداعات بشقيها النقدي والصك المصدق الإلكتروني والحوالات من المصارف الشقيقة.

وأوضحت إدارة المصرف أمس الجمعة أنها مستعدة لإتمام عمليات الشحن وإنهاء إجراءات حجز الدولار واستكمال إجراءات البطاقة الذكية “الفيزا” والماستر كارد “في مدة لا تتعدى 24 ساعة”، منوهة في الوقت ذاته أنها بدأت باستلام طلبات الحصول على مخصصات أرباب الأسر بقيمة 500 دولار للفرد عن العام الماضي.

وفي سياق متصل، أعلن مصرف الجمهورية أنه سيفتح غدا الأحد جميع فروعه أمام المتقدمين للحصول على مخصصات أرباب الأسر عن العام الماضي بقيمة 500 دولار للفرد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية