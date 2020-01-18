ايوان ليبيا :
سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم السبت 18 يناير 2020، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:
|العملة
|سعر البيع
|سعر الشراء
|الدولار الامريكي
|4.59 دينار
|4.51 دينار
|اليورو
|5.02 دينار
|4.94دينار
|الجنية الاسترليني
|5.95دينار
|5.88 دينار
|الليرة التركية
|0.78 دينار
|0.70 دينار
|الدينار التونسي
|1.63 دينار
|1.55 دينار
|الجنية المصري
|0.28 دينار
|0.272 دينار
|الدينار الاردني
|6.30 دينار
|6.22 دينار
يرجى ملاحظة ان الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.
يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا
أضف تعليقـك