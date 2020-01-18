مؤسسة النفط تعلن حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في عدة موانئ

أخبار ليبيا 24 – اقتصاد

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، متهمة القيادة العامة للقوات المسلحة بإغلاق هذه الموانئ النفطية.

وقالت المؤسسة، إن القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية قامت بإصدار تعليمات إلى إدارات شركات سرت، والهروج، والواحة، والزويتينىة، والخليج العربي – التابعة لمؤسسة النفط – بإيقاف صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة.

وأكدت المؤسسة في بيان لها اليوم السبت، أن التعليمات بإغلاق العمليات النفطية في الموانئ صدرت من قبل رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية اللواء ناجي المغربي والعقيد علي الجيلاني من غرفة عمليات سرت.

وحذرت المؤسسة، من أن إغلاق الموانئ النفطية سيؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قدر أعربت في بيانها اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء ما يجري من تعطيل أو وقف لإنتاج النفط في ليبيا، محذرة من وقوع عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي جراء إغلاق المنشآت النفطية.

يذكر أن قبائل في شرق ليبيا قامت مساء أمس الجمعة بإغلاق عدة منشآت نفطية، بحجة تحويل أموالها إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

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