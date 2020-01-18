الوطنية للنفط : 55 مليون دولار يوميا خسائر إغلاق حفتر للموانئ النفطية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، السبت، “القوة القاهرة” على صادرات النفط من موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة بعد إغلاق عناصر حفتر لها.

وأكدت المؤسسة، في بيان صادر عنها، أن إيقاف الصادرات من تلك الموانئ سيؤدي لخسائر في إنتاج النفط الخام بمقدار 800 ألف برميل يوميا وخسائر مالية يومية تقدر بحوالي 55 مليون دولار.

وأضافت المؤسسة بأن التعليمات بإغلاق العمليات في الموانئ صدرت من رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية ناجي المغربي وعلي الجيلاني من غرفة عمليات سرت التابعين لحفتر.

يشار إلى أن سعر صرف الدولار أمام الدينار ارتفع، السيبت، في السوق الموازي بأكثر من نصف دينار عن سعره السابق عقب إعلان إغلاق الموانىء النفطية من قبل عناصر حفتر.

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