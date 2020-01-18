صنع الله يطالب عقيلة بالتدخل لفتح الموانئ

طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بالتدخل لإلغاء قرار إقفال الموانئ والحقول النفطية وإصدار توجيهات بالتراجع الفوري عن هذه التعليمات خدمة للمصلحة العامة.

وقال صنع الله، في رسالة وجهها إلى المستشار عقيلة صالح، إن الخسائر اليومية لإيقاف حقول النفط تقدر بحوالي 55 مليون دولار يوميا، إضافة إلى أن هذه التداعيات الأمنية ستؤدي أيضا إلى التأثير على إمدادات الغاز الطبيعي التي تزود محطات توليد الكهرباء لكل من محطتي شمال بنغازي والزويتينة.

وشدد صنع الله على الموقف الثابت للمؤسسة ومطالباتها المستمرة والمتجددة حول تعزيز دور الشفافية في جوانب الإنفاق الحكومي وإنفاق الإيرادات النفطية وعدالة التوزيع بين أبناء الشعب الليبي.

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