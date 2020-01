أخبار ليبيا24 قالت لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، إن إيقاف الإنتاج والضخ والتصدير بميناء الحريقة في طبرق؛ كان استجابةً للحراك الشعبي بالمدينة، المطالب بإيقاف تصدير النفط، والذي كان ضمن الحراك الواسع بالمنطقة الشرقية الذي خرج في مظاهرات حاشدة بمختلف المدن والموانئ النفطية احتجاجاً على التدخل والعربدة العثمانية، وإيقاف تمويل الميليشيات المرسلة بمعداتهم […]

The post الخليج العربي للنفط: أوقفنا تصدير النفط استجابة للحراك الشعبي appeared first on وكالة أخبار ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24