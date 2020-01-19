“الخليج العربي”: وقف إنتاج النفط استجابة للحراك الشعبي

أكدت شركة الخليج العربي للنفط عبر صفحتها الرسمية اليوم الأحد أن إيقاف الإنتاج والضخ والتصدير بميناء الحريقة في طبرق؛ كان استجابة للحراك الشعبي بالمدينة المطالب بإيقاف تصدير النفط والذي كان ضمن حراك واسع بالمنطقة الشرقية.

وذكرت الشركة أن الإيقاف جاء بناء على رغبة صارمة في حدث تاريخي ثابت مرتبط بالوجود والكينونة والمصير. ويُذكر أن شركة الخليج العربي للنفط، تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا من النفط الخام.

من جهتها حذرت المؤسسة الوطنية للنفط أن وقف إنتاج النفط وتصديره سيكون له عواقب وخيمة على الاقتصاد الليبي، من السهل التنبؤ بها، مشيرة إلى أن إنتاج النفط الخام سيسجل خسائر تقدر بـ800 ألف برميل يوميا، بالإضافة إلى خسائر مالية يومية تقدر بحوالي خمسة وخمسين مليون دولار.

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