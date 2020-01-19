قبيل عقد مؤتمر برلين.. حراك غضب فزان يغلق حقلي الشرارة والفيل النفطيين

أخبار ليبيا24

أغلق حراك غضب فزان، اليوم الأحد، حقلي الشرارة النفطي والفيل الواقعين بجنوب غرب ليبيا وذلك قبيل عقد مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا.

ويبلغ إنتاج إجمالي إنتاج الحقلين نحو 370 ألف برميل نفط يوميًا، حيث ينتج حقل الشرارة، وهو أكبر حقول النفط في ليبيا، نحو 300 ألف برميل يوميا، بينما ينتج حقل الفيل نحو 70 ألف برميل يوميا.

وقال رئيس حراك غضب فزان، بشير الشيخ، على فيسبوك، ” تم إقفال الشرارة والفيل”. ويأتي غلق الحقلين بعد يومين فقط من إغلاق موانئ وحقول في الشرق الليبي.

وحذّرت المؤسسة الوطنية للنفط من أن أي إغلاق قد يسفر عن تأثير دائم. وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة، مصطفى صنع الله، يوم الجمعة ”قطاع النفط والغاز هو شريان الحياة بالنسبة للاقتصاد الليبي وهو كذلك مصدر الدخل الوحيد للشعب الليبي، ولا يجب استخدام المنشآت النفطية كورقة للمساومة السياسية”.

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