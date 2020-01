النفط يصعد مدفوعا بتراجع إمدادات الخام الليبية

حقل الشرارة توقف عن الضخ نتيجة غلق إحدى الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي [انترنت]

صعدت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الاثنين، مدفوعة باحتمالية تراجع إمدادات النفط الخام من ليبيا، بسبب توترات يشهدها أكبر حقول البلاد.

والأحد، قال مصدر بحقل الشرارة النفطي الليبي (جنوبا)، إن الحقل توقف عن الضخ نتيجة غلق إحدى الصمامات الرابطة بين الحقل وميناء الزاوية النفطي (غربا).

و”الشرارة”، أكبر حقل نفطي في ليبيا، وينتج أكثر من 300 ألف برميل يوميا، ويمثل إنتاجه قرابة ثلث الإنتاج الليبي من الخام، والذي يتخطى المليون برميل يوميا نهاية 2019.

وبحلول الساعة الـ07:30 ت.غ، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم آذار/ مارس بنسبة 1.08 بالمئة أو 70 سنتا إلى 65.55 دولار للبرميل.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم آذار/ مارس بنسبة 0.94 بالمئة أو 55 سنتا إلى 59.13 دولار للبرميل.

وبلغ إنتاج ليبيا كمتوسط عام 2019، 1.1 مليون برميل يوميا، صعودا من 951 ألفا في 2018، وفق بيانات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الأسبوع الماضي.

