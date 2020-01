ترامب.. عن الاتفاق التجاري مع الصين أفضل بكثير مما كنت أتوقعه

ترامب الاتفاق التجاري مع الصين نجاح كبير لبلادنا [انترنت]

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأحد، بالاتفاق التجاري مع الصين، معتبرا أنه “أفضل بكثير” مما كان يتوقعه.

وقال ترامب خلال اجتماع في أوستن بتكساس، أمام اتحاد أرباب العمل المزارعين: “هذا نجاح كبير لبلادنا كلها”.

وأضاف: “أعتقد أن الصين ستفعل كل ما في وسعها لإثبات أن الاتفاق الموقع يعد اتفاقا جيدا. إنه أكثر أهمية وأفضل بكثير مما كنت أتوقع الحصول عليه”.

كذلك، أشاد ترامب بالفصل الجديد في العلاقات مع بكين، والتي اعتبر أنها “الأفضل بيننا منذ سنوات عدة”، قائلا إن “الصين تحترمنا الآن”.

وكان ترامب وقع الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو هي، اتفاقا تجاريا يشكل على حد قوله “محطة تاريخية” تعلق الحرب التجارية غير المسبوقة بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.

من جهته، أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ، في رسالة موجهة إلى ترامب وتلاها المفاوض الصيني أن الاتفاق سيكون مفيدا “للصين والولايات المتحدة والعالم أجمع”.

وتعهدت الصين بشراء منتجات أمريكية إضافية بقيمة 200 مليار دولار خلال السنتين المقبلتين، وتهدف زيادة الواردات الصينية من المنتجات الأمريكية إلى تقليص العجز التجاري الأمريكي تجاه الصين، وهو من أبرز مطالب البيت الأبيض.

كما يتضمن الاتفاق المرحلي بنودا تتعلق بحماية الملكية الفكرية وشروط نقل المعرفة التكنولوجية، وهما كذلك من أولويات المطالب الأمريكية

