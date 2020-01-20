اقتصاد

وصول آلاف الأغنام والأبقار إلى ميناء بنغازي

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استقبل ميناء بنغازي البحري منذ بداية الأسبوع سفنا تجارية متنوعة، فيما دخلت إلى الميناء أمس سفينة نقل المواشي “برهوم 2” التي تتبع شركة المسار للتوكيلات الملاحية.

ورست السفينة حاملة على متنها 9400 رأس من الأغنام إضافة إلى 200 رأس من الأبقار قادمة من إسبانيا، بحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء.

كما دخلت سفينة نقل الإسمنت “ليبتس ستار” التابعة لشركة النيل للتوكيلات الملاحية إلى الميناء وعلى متنها 1100 طن من مادة الإسمنت السائب.

يذكر أن ميناء بنغازي يشهد حركة نشطة في السفن التجارية خلال الفترة الماضية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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