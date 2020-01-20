“الكهرباء” تلمح لزيادة محتملة بساعات طرح الأحمال

لمّحت الشركة العامة للكهرباء إلى زيادة مرتقبة في عدد ساعات طرح الأحمال بسبب إغلاق الحقول النفطية شرقي ووسط البلاد.

وأكدت الشركة أنها فقدت ما يزيد عن 300 ميغاوات من القدرات الإنتاجية لمحطتي الزويتينة وشمال بنغازي، بسبب تذبذب التغذية إثر قفل حقول الغاز بالخط الشرقي.

وأضافت أنه “في حالة استمرار انخفاض ضغط الغاز ستفقد الشركة قدرات إنتاجية أكثر من 300 ميغاوات ويترتب على ذلك زيادة العجز في الشبكة العامة ويحبط الجهود الكبيرة التي تقوم بها إدارة الشركة من أجل رفع كفاءة الشبكة والتقليل من ساعات طرح الأحمال “.

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