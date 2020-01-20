بأسلوب لا يبتعد عن تصرفات السراج .. صنع الله يمنع نقل غاز المنازل لمدينة بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

استهجنت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة للحكومة الليبية تصريحات مصطفى صنع الله وتهديده للمواطنين الذي وصل به إلى حد تهديدهم بالإعدام، كما استنكرت المؤسسة اتهام جهاز حرس المنشآت النفطية بالقصور في أداء مهامهم .

واستنكر بيان المؤسسة الوطني للنفط اليوم الإثنين تهديد صنع الله – المنتحل لصفة رئيس مجلس الإدارة – للمواطنين الذين أغلقوا الحقول النفطية؛ وذلك لاستعمال عائداتها في استجلاب المرتزقة السوريين من قبل المجلس الرئاسي.

وأكد البيان على أن جهاز حرس المنشآت النفطية كان قد ساهم مع القوات المسلحة العربية الليبية في تحرير الموانئ النفطية الأمر الذي أدى إلى تعافي القطاع وزيادة معدلات الإنتاج بصورة كبيرة.

ونوه مجلس إدارة المؤسسة عبر بيانه إلى أنه يرضخ لإرادة الشعب الليبي ويحترم سيادته .

وأضاف البيان “إن إشارة صنع الله إلى الاستعانة بالحماية الدولية للحقول والموانئ النفطية في أسلوب لا يبتعد عن أسلوب العميل السراج باستدعائه للأتراك في فصل آخر من فصول العمالة تضاف إلى سجله الحافل بمثل هذه التصرفات، وصفقات غلينكور ماراثون وكذلك منع وقود الطيران عن المنطقة الشرقية، وأخيرا منع الناقلة تازربو من نقل غاز المنازل من ميناء الزويتينة إلى ميناء بنغازي”.

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