ايني تؤكد انخفاض إنتاج حقل الفيل النفطي

أخبار ليبيا 24 – خاص

أعلنت مجموعة ايني الإيطالية للطاقة اليوم الإثنين أن إنتاج النفط في حقل الفيل الليبي انخفض جزئيا بسبب إغلاق صمام محطة مجاور لمحطة الحمادة على خط أنابيب الفيل-مليتة .

وتدير حقل الفيل شركة مليتة للنفط والغاز وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا وإيني.

من جهة أخرى، اقفل عاملين بحقل الشرارة آبار النفط أمس الأحد . بعد غلق الأنبوب الرابط بين حقل الشرارة ومصفاة الزاوية في الريانية.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، السبت، حالة «القوة القاهرة»، في بيان له نشر على صفحتها الرسمية، مشيرًا أن القيادة العامة وجهاز حرس المنشآت النفطية في المناطق الوسطى والشرقية أوقف صادرات النفط من موانئ البريقة وراس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة».

وذكرت المؤسسة أن تلك التعليمات صدرت إلى إدارات شركة سرت للنفط، والهروج للعمليات النفطية، والواحة للنفط، والزويتينة للنفط، والخليج العربي للنفط، وهي شركات تابعة للمؤسسة الوطنية للنفط.

وإشارات تقارير أن هذه التوقفات ستؤدي إلى خسائر في إنتاج النفط الخام يصل إلى مايقرب 800 ألف برميل يوميًا، وخسائر مالية يومية تقدّر بحوالي 55 مليون دولار في اليوم .

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