توقف الإنتاج في حقل أبو الطفل

توقف حقل أبو الطفل التابع لشركة مليتة للنفط والغاز وشركة إيني الإيطالية، الواقع في شرقي جالو عن إنتاج النفط والذي كان يقدر إنتاجه بـ70 ألف برميل يوميا، وذلك بعد يوم من إغلاق أكبر حقلين نفطيين في البلاد “الشرارة والفيل”.

وحذرت المؤسسة الوطنية للنفط أن إغلاق أنابيب هذين “الشرارة والفيل” سيتسبب في تقليص الإنتاج من 1.2 مليون برميل يوميا الى 72 برميل يوميا خلال الأيام المقبلة.

يشار إلى أن إغلاق الحقول الليبية تسبب في رفع أسعار الخام العالمي اليوم إلى أعلى مستوى لها في أسبوع، ووصل خام القياس العالمي برنت إلى 65.55 دولار للبرميل.

وكانت المؤسسة قد أشارت إلى خسائر فادحة سببها إغلاق منشآت نفطية وموانئ، متوعدة بمحاسبة كل من شارك بهذه الجريمة الاقتصادية، بحسب وصفها.

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