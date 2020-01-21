انخفاض اسعار العملات مقابل الدينار الليبي.. وتوقعات متشائمة لسعر الدولار

انخفضت أسعار صرف العملات الأجنبية الأكثر تداولا مقابل الدينار الليبي في ختام تعاملات السوق السوداء ليوم الإثنين.

وسجل سعر صرف الدولار انخفاضا جديدا بختام تعاملات السوق، بفارق ملحوظ، مسجلا 4.32 دينار مقابل 4.49 دينار بداية تعاملات السوق.

وهبط سعر صرف اليورو إلى مستوى 4.75 دينار بفارق ملحوظ، وتراجع الجنيه الإسترليني إلى 5.55 دينار في السوق الموازية بتراجع قدره 30 قرشاً عن سعر الافتتاح.

كما شملت التغييرات الليرة التركية والتي تراجعت إلى 0.73 دينار بفارق 5 قروش، والدينار التونسي الذي هبط إلى 1.54 دينار ليبي بفارق 7 قروش عن الافتتاح.

ولا تزال التوقعات ضبابية بشأن سعر الدولار، على خلفية استمرار اغلاق المؤاني النفطية، ويتوقع اقتصاديون ومراقبون بعودته للإنهيار، فيما حذر خبراء ومسؤولون من ارتفاع سعر الدولار الامريكي إلى أكثر من 15 دينار.

وتوقع الخبراء استمرار ازمة الحقول النفطية لوقت أطول هذه المرة، على خلفية الحراك الشعبي المستمر والأسباب التي جرت على خلفيتها اغلاق الحقول والمنشأت النفطية، وسط مطالب شعبية بخروج المقاتلين الاجانب الموالين لحكومة الوفاق وكذا انهاء التدخل التركي في ليبيا، وإنهاء معاناة المواطنين الاقتصادية.

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي