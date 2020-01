السودان.. الجنية يتراجع بشكل غير مسبوق في السوق السوداء

سعر شراء الدولار وصل اليوم إلى 100 جنيها سوداني [العربية نت]

هبط الجنيه السوداني، الإثنين، هبوطا قياسيا أمام الدولار الأمريكي، خلال تداولات الأسواق غير الرسمية الموازية للعملات.

وقال تجار عملة في السوق المحلية، إن سعر شراء الدولار وصل اليوم إلى 100 جنيها، مقارنة مع 97 مطلع الأسبوع الجاري، وهو سعر قياسي.

وبرر التجار ارتفاع سعر الدولار، بوجود حالة من الطلب الكبير على شراء الدولار خلال الأيام السابقة، من جهات غير معروفة.

وحدد بنك السودان المركزي، الإثنين، سعر شراء الدولار بـ 45 جنيها.

وتآكلت احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي بعد 2011، واستئثار جوبا بالموارد النفطية التي أفقدت الخرطوم 80 بالمئة من إيرادات النقد الأجنبي، و50 بالمئة من عائدات الخزينة العامة.

وتواجه الحكومة الانتقالية التي عينت في آب/ أغسطس الماضي، برئاسة عبد الله حمدوك عددا من الصعوبات الاقتصادية واختلالات كبيرة في المالية العامة والحسابات الخارجية

