هبوط أسعار النفط مع انحسار المخاوف بشأن المعروض

الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط [ارشيف]

تراجعت أسعار النفط نحو 1%، الثلاثاء، مع توقع المحللين عودة إنتاج الخام الليبي في نهاية المطاف عقب إعلان البلد المصدر حالة القوة القاهرة في حقلين رئيسين.

وبحلول الساعة الـ06:46 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت منخفضا 62 سنتا بما يعادل نحو 1% إلى 64.58 دولار للبرميل، بعد أن صعد إلى أعلى مستوياته في أكثر من أسبوع أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 42 سنتا أو 0.7% إلى 58.12 دولار.

وقال إدوارد مويا، محلل السوق في أواندا: ”الوضع في ليبيا أعطى دعما مبكرا لأسعار النفط لكن موجة الصعود تلاشت مع استمرار التوقعات بأن يعود إنتاج النفط الليبي في النهاية إلى المستويات الطبيعية.“

وكان حقلا نفط رئيسان في جنوب غرب ليبيا شرعا في الإغلاق يوم الأحد بعد وقف خط أنابيب؛ ما قد يقلص إنتاج ليبيا كثيرا، حسب ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط.

وتقول وثيقة أُرسلت إلى متعاملي النفط، إن مؤسسة النفط أعلنت حالة القوة القاهرة في تحميلات الخام من حقلي الشرارة والفيل بجنوب غرب ليبيا.

وقال متحدث باسم المؤسسة، إنه إذا توقفت صادرات ليبيا لفترة طويلة، فإن صهاريج التخزين ستمتلئ في غضون أيام ليتباطأ الإنتاج إلى 72 ألف برميل يوميا. ووصل الإنتاج الليبي إلى زهاء 1.2 مليون برميل يوميا في الفترة الأخيرة.

