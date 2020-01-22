شركة الخليج العربي للنفط تُزود بلدية بنغازي بـ 5 سيارات إطفاء

قامت شركة الخليج العربي للنفط، بتزويد بلدية بنغازي بعدد خمسة سيارات إطفاء جديدة مُجهزة بالكامل، يوم أمس الثلاثاء.

وتمت عملية التسليم بمقر الشركة بمنطقة قنفودة، بحضور رئيس لجنة الإدارة بشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان ورئيس المجلس التسييري للبلدية الصقر عمران بوجواري وعضو لجنة الإدارة بالشركة للمالية والموارد البشرية الخدمات والنقل أشرف العبار، إضافة إلى عدد من المُختصين.

وتأتي عملية التسليم، ضمن برامج التنمية المُستدامة والدعم المُستمر، الذي تُقدمه شركة الخليج العربي للنفط وحرصاً منها على توفير وسائل السلامة العامة.

وأشاد رئيس المجلس التسييري للبلدية، بالدعم المُستمر المُقدم من شركة الخليج العربي للنفط، لبلدية بنغازي وكافة المرافق العامة في البلدية.

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