وصول 8 ملايين دينار إلى مصارف في سرت بعد غياب السيولة النقدية 5 أشهر

وصلت إلى مصارف مدينة سرت 8 ملايين دينار ليبي (حوالي 6 ملايين دولار)، وذلك بعد غياب السيولة النقدية لأكثر من 5 أشهر، حيث تعاني المصارف في ليبيا من نقص حاد في السيولة النقدية بسبب الانقسام السياسي في البلاد.

وأعلنت بلدية سرت أن الأموال التي جاءت من مصرف ليبيا المركزي في بنغازي خصصت إلى مصرفي الوحدة الرئيسي سرت، ووكالة مصرف الوحدة الجامعة سرت، وسوف يتم توزيعها على المواطنين أصحاب الحسابات ابتداء من يوم الثلاثاء 21يناير حيث يعتقد أن وصول الأموال إلى المصارف سوف يسهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها سرت، التي سيطر عليها الجيش الوطني الليبي في السادس من يناير الجاري.

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