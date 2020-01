لهذا السبب «تويوتا وهوندا» تعتزما استدعاء ملايين السيارات

تويوتا ستستدعي 3.4 مليون سيارة وهوندا ستستدعي 2.7 مليون سيارة [انترنت]

استدعت شركتان من أكبر شركات تصنيع السيارات في اليابان، تويوتا وهوندا، ملايين السيارات بسبب مشاكل متعلقة بالسلامة.

وقالت شركة تويوتا الثلاثاء إنها ستستدعي 3.4 مليون سيارة، من بينها 2.9 مليون سيارة في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب عيب محتمل في معدات صُنعت لحماية الركّاب في حال وقوع حادث.

ومن بين فئات السيارات المتأثرة بالخلل في أمريكا الشمالية وأمريكا الوسطى وأمريكا الجنوبية، طراز كورولا، وكورولا ماتريكس، وأفالون، وأفالون HV، التي أنتجت بين عامي 2010 و2019.

وفي إعلان منفصل نشر الثلاثاء، قالت شركة هوندا إنها ستستدعي 2.7 مليون سيارة، 2.4 مليون منها في الولايات المتحدة الأمريكية، و300 ألف في كندا. وقالت شركة صناعة السيارات إن بعض سيارات “أكورا” التي أنتجت بين عامي 1996 و2003 قد تحتوي على وسائد هوائية مختلة الوظيفة من تاكاتا، أنتجت دون “الأختام المناسبة” اللازمة لاستخدامها بشكل صحيح.

ووفقاً لتويوتا، فإنها ستستدعي سياراتها لأنها قد تكون مزودة بوحدة تحكم إلكترونية معيبة هدفها المساعدة في حماية الركّاب أثناء التعرض لحادث ما. ومن المفترض أن يتواصل هذا الجهاز مع أجهزة استشعار السيارة ليساعد في إطلاق وسائدها الهوائية وأجهزة شد حزام الأمان، التي تعد جزءاً من الأداة المصممة لتثبيت الركاب إلى المقعد في حالة حدوث اصطدام، وبالتالي المساعدة في تقليل خطر الإصابة.

أمّا هوندا، فتقول إن أحدث مشاكلها غير متعلقة بفضيحة شركة تاكاتا الكبيرة في موضوع السلامة، والتي تضمنت أخطاء يمكن أن تتسبب في انفجار الوسائد الهوائية أو عدم انتفاخها إلى الحد اللازم أو انفجارها بشظايا على الركاب. وكانت قد دفعت هذه المشكلة الشركة اليابانية إلى تقديم طلب للإفلاس وإصدار أكبر استدعاء للسيارات في التاريخ، شمل عشرات الملايين من السيارات من بينها سيارات فيراري وفورد.

