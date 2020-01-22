البعثة الأوروبية بليبيا تدعو إلى استئناف عمليات النفط فورا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعربت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، بالاتفاق مع سفارات الدول الأعضاء في الاتحاد، عن بالغ قلقها إزاء اضطرار المؤسسة الوطنية للنفط إلى تعليق عملياتها في المنشآت النفطية الحيوية في جميع أنحاء ليبيا.

ودعت البعثة في بيان لها اليوم الأربعاء، إلى الاستئناف الفوري لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط، مطالبة بضرورة أن يكون توزيع ثروات وموارد ليبيا، بما في ذلك عائدات النفط، شفافًا وخاضعًا للمساءلة ومنصفًا وعادلًا بين مختلف المناطق الجغرافية الليبية.

وحثت البعثة، جميع الأطراف على ضمان قدرة المؤسسة الوطنية للنفط على الوفاء بمهامها الحيوية دون عوائق بالنيابة عن جميع الليبيين، منوهة إلى ضرورة احترام وحماية وحدة وسلامة مؤسسة النفط وحوكمتها القانونية باعتبارها الشركة النفطية المستقلة والشرعية الوحيدة في ليبيا.

كما حثت البعثة، جميع الأطراف في ليبيا على اغتنام الفرصة التي تتيحها عملية برلين لمعالجة القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية الرئيسية التي تدفع إلى الصراع في ليبيا من خلال الآليات التي نصت عليها استنتاجات مؤتمر برلين ووثيقة التنفيذ.

وجددت بعثة الاتحاد الأوروبي لدي ليبيا، دعوتها العاجلة إلى جميع الأطراف الدولية للالتزام بالامتناع عن التدخل في النزاع المسلح في ليبيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي ملتزماً بقوة بمساعدة الشعب الليبي ومرافقته في عملية إرساء الاستقرار والأمن والازدهار في البلاد.

وكان “ملتقى القبائل والمدن الليبية” قد أعلن مساء الجمعة، إيقاف تصدير النفط من جميع الموانئ الليبية بدءً بميناء الزويتينة النفطي، مطالبا جهات الاختصاص والمجتمع الدولي بـ”فتح حساب لإيداع إيرادات النفط حتى تشكل حكومة تمثل كل الشعب الليبي”.

وقد قامت قبائل في شرق ووسط ليبيا بإغلاق موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة وإيقاف صادرات النفط، بحجة تحويل إيرادات النفط إلى خزائن مصرف ليبيا المركزي بطرابلس والذي بدوره يقوم بدفعها للمرتزقة الذين يقاتلون في محاور طرابلس ضد قوات الجيش الليبي.

لتعلن المؤسسة الوطنية للنفط، حالة القوة القاهرة بعد إيقاف صادرات النفط في موانئ البريقة ورأس لانوف والحريقة والزويتينة والسدرة، متهمة القيادة العامة للقوات المسلحة بإغلاق هذه الموانئ النفطية.

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