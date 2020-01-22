اقتصاد

تواصل أعمال الصيانة بالخط “13” بمنطقة الدوايم بترهونة

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

ترهونة 22 يناير 2020 (وال) – تتواصل جهود مهندسي الصيانة بالشركة العامة للكهرباء ترهونة لصيانة خط “13” بمنطقة الدوايم بالبلدية .

وتأتي هذه الأعمال نظرا إلى تغيرات فى الطقس وهبوب الرياح بسرعات كبيرة الأمر الذي تسبب بانقطاع وتلف بعض أسلاك الشبكة .

يشار إلى أن مهندسي الصيانة بالشركة العامة للكهرباء ترهونة يبذلونا جهود جبارة من أجل الحفاظ على التيار الكهربائي خاصة في ظل الظروف التي تعاني منها الشركة في الوقت الراهن . (وال – ترهونة) 

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عن مصدر الخبر

وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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