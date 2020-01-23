المؤسسة الليبية للاستثمار تناقش ملف الأموال المجمدة

عقد رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، اجتماعا برؤساء مجالس الإدارة والمدراء العامون، وعدد من مدراء الإدارات للشركة الليبية للاستثمارات الخارجية والمحفظة الاستثمارية طويلة المدى، ضمن إطار التحضيرات للاجتماعات مع فريق خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا.

وناقش الاجتماع نظام العقوبات وآليات العمل الموحّد للمؤسسة وشركاتها التابعة، في متابعة الأموال المجمدة، من أجل حماية أصول واستثمارات المؤسسة، وتفادي أيّة آثار سلبية قد تنشأ من استمرار التجميد على بعض الأصول، ضمن إطار نظام العقوبات.

وأشارت المؤسسة الليبية للاستثمار، أنها نجحت في تنفيذ مراحل متقدمة من استراتيجيتها التي تهدف إلى تعزيز الشفافية والإصلاح الإداري والحوكمة، وأن المؤسسة وشركاتها التابعة لا تسعى إلى طلب رفع التجميد، وإنما وكمرحلة أولى تهدف إلى تحسين الأداء التشغيلي والمالي وتحسين جودة التقارير والامتثال لمبادئ سانتياغو المعتمدة في صناديق الثروة السيادية العالمية.

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