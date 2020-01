النفط يهبط 2% مع غلبة توقعات التخمة على تعطيلات ليبيا

وكالة الطاقة الدولية تتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق [أرشيف]

تراجعت أسعار النفط أكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء حيث ألقت توقعات وكالة الطاقة الدولية لتخمة معروض بالسوق ومخاوف الطلب بظلالها على القلق حيال تعطيلات إنتاج الخام في ليبيا.

وبحلول الساعة 16:09 بتوقيت جرينتش، كان خام برنت منخفضا 1.39 دولار بما يعادل 2.2 بالمئة إلى 63.20 دولارا للبرميل. ونزل خام غرب تكساس الوسيط 1.46 دولار أو 2.5 بالمئة مسجلا 56.92 دولارا.

وقال فاتح بيرول مدير وكالة الطاقة الدولية إنه يتوقع تخمة قدرها مليون برميل يوميا بالسوق في النصف الأول من العام الحالي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، “أسعار النفط تظل ثقيلة بفعل المخاوف من تخمة المعروض وبعد أن أحجم وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز عن تقديم أي بوادر تفاؤل على أن تخفيضات إنتاج أوبك+ سيجري تمديدها لما بعد آذار/ مارس”.

