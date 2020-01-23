أسعار العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الخميس 23 يناير 2020 بالسوق الموازي

سجلت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في تعاملات السوق الموازي اليوم الخميس 23 يناير 2020م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

الدولار الأمريكي – طرابلس 4.255 دينار

الدولار الامريكي – بنغازي 4.285 دينار

اليورو = 4.69 دينار

الجنية الإسترليني 5.52 دينار

الليرة التركية 0.72 دينار

الدينار التونسي 1.51 دينار

الجنية المصري 0.255 دينار

الدولار الكندي 2.76 دينار

الدينار الأردني 5.80 دينار

حوالات دبي-تركيا 4.275 دينار

كسر الذهب عيار 18 بـ154 دينار

كسر الفضة 1.9 دينار

بطاقة ارباب الاسر 3.80 دينار

دولار بشيك المصدق: 4.37 الجمهورية –4.41 التنمية دينار

يرجى ملاحظة أن الأسعار تختلف من مكان لآخر و من وقت لآخر.