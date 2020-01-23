وصول 500 رأس عجل مستورد إلى ميناء الخمس

استقبل ميناء الخمس البحري السفينة “سوبر أرسنال” التابعة للوكيل الملاحي مجموعة قرقوم والتي رست على الرصيف رقم 16 وتحمل على متنها أكثر من 10 آلاف طن من السكر المكيس.

كما دخلت السفينة “عتاب” التابعة لوكيل ليبيا أمان للتوكيلات الملاحية إلى الميناء ورست على الرصيف رقم 6 حاملة على متنها نحو 500 رأس عجل.

وبحسب البيانات الصادرة عن إدارة الميناء، فقد استقبل السفينة “كيستريل اس” التابعة للربان العالمية محملة بـ29 ألف و700 طن من الذرة الصب إضافة إلى دخول السفينة “أنيي” التابعة للوكيل الملاحي أمواج ليبيا للتوكيلات الملاحية على الرصيف رقم 14 محملة بحوالي 400 حاوية من البضائع والسلع المختلفة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية