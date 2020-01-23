النفط يهبط بسبب مخاوف فيروس “كورونا”

استمرت أسعار النفط في الهبوط حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها في أقل من شهرين اليوم الخميس حيث انخفضت بأكثر من 1% بسبب المخاوف من انتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود وإضعاف النمو الاقتصادي.

وتراجعت في جلسة افتتاح اليوم العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا مسجلا 62.34 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا إلى 55.80 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط قد تأثرت كثيرا خلال اليومين الماضيين بعد إغلاق أكبر حقلي نفط في ليبيا.

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