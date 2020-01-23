اقتصاد

النفط يهبط بسبب مخاوف فيروس “كورونا”

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

استمرت أسعار النفط في الهبوط حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها في أقل من شهرين اليوم الخميس حيث انخفضت بأكثر من 1% بسبب المخاوف من انتشار فيروس يصيب الجهاز التنفسي في الصين قد يؤدي إلى تراجع الطلب على الوقود وإضعاف النمو الاقتصادي.

وتراجعت في جلسة افتتاح اليوم العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت 87 سنتا مسجلا 62.34 دولار للبرميل فيما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا إلى 55.80 دولار للبرميل.

يذكر أن أسعار النفط قد تأثرت كثيرا خلال اليومين الماضيين بعد إغلاق أكبر حقلي نفط في ليبيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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