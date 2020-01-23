ليبيا بين أشد دول العالم فساداً في 2019

تواصل ليبيا تأكيد حضورها القوي في مقدمة مؤشرات الفساد العالمية منذ أعوام، حيث حلت هذه المرة بين أشد 4 دول عربية فسادا في العالم ضمن التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت ليبيا المركز الـ168 من أصل 180 دولة شملها التقرير السنوي، في حين تصدّرت 3 دول عربية أخرى القائمة وهي السودان واليمن وسوريا.

وتُبيّن المحاور الأساسية التي يستند إليها التقرير أن الترتيب المتأخر الذي جاءت فيه ليبيا، كان ناتجاً طبيعياً لما تمر به البلاد، حيث ركز مؤشر مدركات الفساد بشكل كبير على “العلاقة بين السياسة والمال والفساد، كما استند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار”.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وحول الجانب المُزدهر من التقرير، برزت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي ضمن المراكز الأولى للدول الأقل فساداً في العالم، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.

تواصل ليبيا تأكيد حضورها القوي في مقدمة مؤشرات الفساد العالمية منذ أعوام، حيث حلت هذه المرة بين أشد 4 دول عربية فسادا في العالم ضمن التقرير السنوي لمؤشرات مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

واحتلت ليبيا المركز الـ168 من أصل 180 دولة شملها التقرير السنوي، في حين تصدّرت 3 دول عربية أخرى القائمة وهي السودان واليمن وسوريا.

وتُبيّن المحاور الأساسية التي يستند إليها التقرير أن الترتيب المتأخر الذي جاءت فيه ليبيا، كان ناتجاً طبيعياً لما تمر به البلاد، حيث ركز مؤشر مدركات الفساد بشكل كبير على “العلاقة بين السياسة والمال والفساد، كما استند على بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار”.

ويعتمد المؤشر على تقييم الدول وفق مقياس من 100 نقطة، بحيث يقل الفساد كلما زادت أعداد النقاط التي حصلت عليها الدولة.

وحول الجانب المُزدهر من التقرير، برزت دول غرب أوروبا ودول الاتحاد الأوروبي ضمن المراكز الأولى للدول الأقل فساداً في العالم، إذ حل في المراكز الخمسة الأولى الدنمارك، ثم نيوزيلندا، ثم فنلندا، ثم سنغافورة، ثم السويد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من جريدة الايام الليبية