اقتصاد

الآغا: الكبير سيُودع مبلغاً ضخماً للمصرف المركزي التركي

تم النشر منذُ يوم واحد
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشف رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي في البيضاء رمزي الآغا إن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير يعتزم وضع وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات.

وأشار الآغا في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن المصرف المركزي لا يحق له بحسب الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي كسرها إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

ومن جانبه، لم يُصدر المصرف المركزي في طرابلس أي تعليق بشأن تصريحات رئيس قسم السيولة النقدية بالمصرف المركزي في البيضاء.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • لا حول ولا قوة الا بالله هذا هوه حال الاخوان خيرات بلدهم تذهب لمن يستعبدهم والسبب هوه الاحتفاظ بالسلطة مقابل اي شي

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