الآغا: الكبير سيُودع مبلغاً ضخماً للمصرف المركزي التركي

كشف رئيس قسم السيولة النقدية في المصرف المركزي في البيضاء رمزي الآغا إن محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير يعتزم وضع وديعة ذات عائد صفري بقيمة 4 مليارات دولار في المصرف التركي المركزي لمدة 4 سنوات.

وأشار الآغا في منشور على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك” إلى أن المصرف المركزي لا يحق له بحسب الاتفاقية الموقعة مع الجانب التركي كسرها إلا بعد انتهاء المدة المتفق عليها.

ومن جانبه، لم يُصدر المصرف المركزي في طرابلس أي تعليق بشأن تصريحات رئيس قسم السيولة النقدية بالمصرف المركزي في البيضاء.

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