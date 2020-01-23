مساع لمضاعفة التبادل التجاري بين ليبيا وتونس

في بادرة جديدة من المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبي التونسي، نظم الخميس جلسة عمل مشتركة بتونس العاصمة بمشاركة واسعة من الطرفين ضمت رجال أعمال ممثلين عن القطاعات الخاصة.

وتأتي هذه الجلسة كمحاولة منهم لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري من مليار إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفقا لتصريح لنائب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبي التونسي فؤاد العوام.

وتنشط الاستثمارات الليبية في تونس بمجالات السياحة والزراعة والصناعة.

واضاف العوام أن الانشطة التجارية أصبحت محدودة في مجالات الاستثمارات الخاصة بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، وتأمل المؤسسات التجارية ورجال الأعمال تعزيز التعاون المشترك لسابق نشاطه قبل عام 2011 التي بلغت في حينها نحو 3 مليارات دولار سنويا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية