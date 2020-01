الاستثمارات الليبية في تونس تنشط في مجالات عديدة. [218]

نظم المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبي التونسي، الخميس، جلسة عمل مشتركة بتونس العاصمة، بمشاركة واسعة من الطرفين ضمت رجال أعمال ممثلين عن القطاعات الخاصة.

وتأتي هذه الجلسة كمحاولة لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين وزيادة حجم التبادل التجاري من مليار إلى 3 مليارات دولار خلال العام الجاري، وفقا لتصريح نائب رئيس المجلس الأعلى لرجال الأعمال الليبي التونسي “فؤاد العوام”.

وأوضح “العوام” أن الانشطة التجارية أصبحت محدودة في مجالات الاستثمارات الخاصة بسبب الأوضاع الصعبة التي تمر بها ليبيا، وتأمل المؤسسات التجارية ورجال الأعمال في تعزيز التعاون المشترك لسابق نشاطه التي بلغت في حينها نحو 3 مليارات دولار سنويا.

يُشار إلى لأن الاستثمارات الليبية في تونس تنشط في مجالات عديدة منها مجالات السياحة والزراعة والصناعة.

The post مساع ليبية تونسية لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا