دولة رئيس مجلس الوزراء يُصدر تعليماته بحل مختنقات بلدية قصر ابن غشير

بنغازي 23 يناير 2020 (وال)- عقد دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الخميس، اجتماعًا ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية قصر ابن غشير الدكتور لطفي سالم الكبير، وعضو المجلس السيد الهادي الدهماني.

هذا وبحث دولته خلال الاجتماع الذي عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي، آلية عمل لجنة الأزمة بالمنطقة الغربية، والتي تهدف لتقليل المشاكل وحل المختنقات مؤقتًا، إلى جانب الأوضاع في البلدية وبحث احتياجاتها.

وأكد دولة رئيس مجلس الوزراء على إن الحكومة؛ لن تتأخر عن تقديم كل ما هو مُتاح لديها لبلدية قصر ابن غشير، وذلك للتخفيف من مُعاناة أهلها، وبضرورة توفير السلع التموينية للبلدية، وتوفير الدعم للنازحين.

وأصدر دولته التعليمات بتفعيل قطاع الشؤون الاجتماعية، فيما يخص النازحين وفق تسجيل صحيح، ليتم توفير السلع لمدة الأشهر الستة القادمة.

كما أصدر دولته التعليمات بحل مشكلة الدقيق، ووضع آلية توزيع جديدة بالتنسيق مع البلدية، إضافة إلى زيادة سيارات الإسعاف، وحل مشكلة النظافة لبلديات النواحي الأربعة، وصيانة بعض خطوط الصرف الصحي.

وحضر الاجتماع سيادة عضو مجلس النواب عن بلدية قصر ابن غشير السيد محمد بشير الفيرس، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ومدير المكتب الخاص لرئيس مجلس الوزراء السيد الطاهر محمد الطاهر، إضافة إلى مدير إدارة المشروعات والشؤون الفنية بديوان مجلس الوزراء المهندس إبراهيم الدعباج. (وال- بنغازي) ر ت

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