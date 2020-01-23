نهاية أسبوع سيئة للدينار.. العملات الأجنبية ترتفع

أنهت العملات العربية والأجنبية، الخميس، تداولتها الأسبوعية على ارتفاع طفيف مقارنة مع أسعار الافتتاح في اسواق طرابلس و زليتن .

وتداول التجار الدولار بـ4.30 دينار مرتفعا 6 قروش، واليورو بـ4.75 دينار محققا مكسبا قدره 8 قروش.

وشملت حالة الارتفاع هذه الذهب عيار 18 كسر، وبيع الغرام الواحد منه في سوق زليتن بـ156 دينارا.

وحققت الليرة التركية مكسبا طفيفا قدره قرشا واحدا وبيعت على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ72 قرشا لليرة، أما على صعيد حوالات الدولار لتركيا فقد بيع مساء اليوم بـ4.31 دينار، بينما بيع الدينار التونسي في الحدود الليبية التونسية بـ1.52 دينار، وصعد الجنيه الاسترليني قرشين وبيع في سوق المشير عند الإغلاق بـ5.57 دينار.

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