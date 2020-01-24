“ليبيا المركزي” يمتنع عن صرف المعاشات الحكومية لشهر يناير

متابعة|218

أعلنت وزارة المالية بحكومة الوفاق أمس الخميس عن قيام مصرف ليبيا المركزي بطرابلس بإعادة الحوالة المالية الخاصة بمرتبات شهر يناير الجاري 2020 المعنية بتغطية معاشات القطاعات الممولة من الخزانة العامة دون الكشف عن القيمة .

وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن إجراء المصرف المركزي لم يحمل أي توضيح أو تبرير قانوني مشددة في الوقت ذاته على توفر التغطية النقدية بحسابات الخزانة.

وأوضحت وزارة المالية بقيادة فرج بومطاري في ديسمبر الماضي أن المصرف رفض إتمام إجراءات صرف المرتبات الحكومية عن شهر 12 من العام المنصرم 2019 رغم وجود فائض في الإيرادات قبل أن يعود لاتمام الإجراءات في وقت لاحق من الشهر ذاته وتعد هذه الحادثه هي الثانية من نوعها في أقل من شهرين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية