اقتصاد

سيولة نقدية بقيمة 3000 دينار يوفرها “الجمهورية أبي الأشهر” بــ تاجوراء

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

متابعة|218

أعلن فرع مصرف الجمهورية “أبي الأشهر” بـ “تاجوراء” عن توفر السيولة النقدية إعتبارا من يوم الأحد المقبل، وفقاً لما ورد عن إدرة الفرع يوم أمس الخميس، مُحدداً سقف السحب للفرد الواحد بــ 3000 دينار.

وشدد الفرع على أن عمليات السحب مقتصرة فقط على عملاء فرع “أبي الأشهر” مشيرةً إلى أن عمليات السحب لن تتم إلا بالحضور الشخصي أو توكيلات لأشخاص مخولين بإتمام العمليات المصرفية لأصحاب الحسابات.

يُشار إلى أن بعض المصارف التجارية تشهد توفر سيولة نقدية بشكل محدود بعد توفرها نتيجة إيداعات من مواطنين ورجال أعمال لأموال بالنقد المحلي نتيجة تقدمهم للحصول على مخصصات أرباب الأسر أو اعتمادات تجارية أو معاملات بطاقات الــ 10 آلاف دولار للأغراض الشخصية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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