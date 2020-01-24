مستودع الهاني للغاز يطمئن المواطنين بـ طرابلس

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أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن مستودع الهاني للغاز بمدينة طرابلس يلبي حاجة السوق المحلي بعدد 16 ألف إسطوانة غاز يومياً من باب حرص القائمين علي الشركة ومستخدميها وسعيهم الدائم في بذل كل الجهود لتوفير احتياجات المواطن من منتوج غاز الطهي المنزلي – حسب ما أوردته الصفحة الرسمية للشركة على موقع “فيس بوك” الإلكتروني.

وأكد مسؤلو مستودع الهاني للغاز –من جهتهم- على “توفر هذا المنتوج بما يغطى حاجة السوق داعين المواطنين إلى التعاون و عدم الانجرار خلف إشاعات نقص الغاز التي تهدف إلى خلق الأزمات والمزيد من المختنقات”.

وأفاد المكتب الإعلامي بالشركة بان مستودع الهاني يعمل بكامل قدرته الإنتاجية بجميع الفترات الصباحية والمسائية والليلية بشكل متواصل على مدار أيام الأسبوع بما في ذلك أيام العطلات الرسمية .. وأن عملية توزيع الغاز تسير بشكل طبيعي.

كما أكد مسؤول من المستودع بأن “الأجهزة الأمنية والضبطية بالعاصمة تقوم بمتابعة شاحنات غاز الطهي منذ انطلاقها من المستودع وحتى وصولها لمراكز البيع، للحد من ظاهرة بيعها في السوق السوداء..وفي حالة ما ثبت ذلك سيعرض أصحاب المراكز للمسائلة القانونية التامة وذلك لضمان حصول المواطن على الغاز بالسعر الرسمي الذي حددته الدولة.”

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