ارتفاع مفاجئ للدولار الامريكي بعد تصريحات سلبية لمحافظ المصرف المركزي

قفز سعر صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار الليبي في التعاملات المسائية في السوق السوداء ليوم الجمعة، عقب تصريحات سلبية لمحافظ المصرف المركزي.

وسجل سعر صرف الدولار ارتفاعا ملحوظاً، مسجلا 4.45 دينار مقابل 4.31 دينار في تعاملات السوق عصر الجمعة، وفقاً لمتعاملين ومتداولين بغرف الواتساب والفايبر.

ويأتي هذا الارتفاع عقب تصريحات سلبية لمحافظ المصرف المركزي “الصديق الكبير”، والذي أكد أن إيقاف تصدير النفط من الموانئ الرئيسية في ليبيا، يضر بالاقتصاد و«يجب رفعه سريعا»، مضيفا أن ميزانية 2020 قد تسجل عجزا بسبب إيقاف تصدير النفط الليبي.

وأضاف الكبير أن النفط يمثل 93 إلى 95% من إجمالي الإيرادات ويغطي 70% من إجمالي الإنفاق، منوهاً إلى أن هذا الأمر سيؤذي ليبيا والشعب الليبي.

ولا تزال التوقعات ضبابية بشأن سعر الدولار، على خلفية استمرار اغلاق المؤاني النفطية، ويتوقع اقتصاديون ومراقبون بعودته للإنهيار، فيما حذر خبراء ومسؤولون من ارتفاع سعر الدولار الامريكي إلى أكثر من 15 دينار.

وتوقع الخبراء استمرار ازمة الحقول النفطية لوقت أطول هذه المرة، على خلفية الحراك الشعبي المستمر والأسباب والمطالب التي جرت على خلفيتها اغلاق الحقول والمنشأت النفطية، وسط مطالب شعبية بخروج المقاتلين الاجانب الموالين لحكومة الوفاق وكذا انهاء التدخل التركي في ليبيا، وإنهاء معاناة المواطنين الاقتصادية وغيرها.

وانتقد مواطنون التصريحات السلبية للمسؤولين والسفارات الخارجية والدول الأجنبية، والذين دعوا لإعادة الحقول النفطية للعمل دون مراعاة مطالبهم والاضرار الفعلية التي يعاني منها المواطنين في مختلف انحاء البلاد، نافين أن يكون جميع المواطنين مستفيدين من عائدات النفط، خاصة مع المعاناة في العديد من المستويات وخاصة المتعلقة بالتنمية والمشاريع المتعثرة وإعادة الإعمار والتعويضات المالية ومشكلة السيولة وتأخر الرواتب لعدة أشهر والفوارق الملحوظة في جدول المرتبات، وغيرها من الأمور التي تثقل كاهل المواطن.

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