مراقبة تعليم بلدية الجفرة توزع الميزانية التسييرية

متابعة|218

شهد مقر ديوان مراقبة تعليم بلدية الجفرة بالمجمعات الإدارية في مدينة هون اجتماعاً لمديري المؤسسات التعليمية للتعليم الأساسي والثانوي على مستوى مدن البلدية، “هون وودان وسوكنة وزلة والفقهاء.

وهدف الاجتماع إلى توزيع الصكوك المالية المصدقة على جميع مدارس البلدية في المدن المذكورة بقيم مالية متفاوتة حسب إحتياجات وحجم كل مؤسسة تعليمية على حدة، ضمن الميزانية التسييرية، لسد بعض العجز وتغطية جزء من نفقات المدارس ووضعها في بند المصروفات التسييرية ومعالجة بعض الإشكاليات التي تحدث في المدارس كالصيانة الخفيفة والإنارة والمستلزمات المكتبية والقرطاسية .

ويبلغ عدد المدارس التي شملتها الميزانية 51 مدرسة متوزعة على مدن وقرى بلدية الجفرة – حسب ما أفاد به مدير مراقبة تعليم بلدية الجفرة، خليل برول.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية