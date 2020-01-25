جولة حرس المنشآت في حقل “أبو الطفل” -((صور))

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قامت “وحدة أصول حقل أبو الطفل” التابعة لجهاز حرس المنشآت النفطية والمنضوي تحت القيادة العامة للقوات المسلحة للجيش الوطني بدورية حول المنشآت النفطية والمحطات والنقاط العسكرية التابعة لها.

شملت الجولة محطات “KK” و “UU” و “OO”، وصولاً إلى موقع “R82” وسط بحر الرمال العظيم والتي تأتي في إطار الخطة الأمنية التي وضعها آمر الوحدة.

وتفقد آمر “وحدة أصول حقل أبو الطفل” العقيد رجب بداد، العمليات الجارية لشركة بدر أويا في توصيل خط نقل النفط من المحطات إلى المقر الرئيسي للشركة.

يُذكر أن “وحدة أصول حقل أبو الطفل” تقوم بجولاتها بشكل دوري لحماية المنشآت النفطية التابعة لحقل “أبو الطفل”.

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