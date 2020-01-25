“الليبية للاستثمار” تعزز حماية أصولها مع خبراء الأمم المتحدة

متابعة|218

عقدت المؤسسة الليبية للاستثمار بمعية الشركات التابعة لها سلسلة من الاجتماعات مع فريق الخبراء بالأمم المتحدة، بحثت من خلالها آليات تعزيز حماية أصولها الــ “تحت التجميد”.

انتظمت الاجتماعات في الفترة بين الـ 20 والــ 24 من شهر يناير الجاري تم من خلالها أيضاً استعراض التقدم المُنجز للمؤسسة في تنفيذ استراتيجيتها الساعية لتحسين الحوكمة والشفافية والإصلاح الإداري.

وناقش المجتمعون تقريري فريق الخبراء لسنة 2018 و 2019 وردود المؤسسة وملاحظاتها بالخصوص، وخلصت الاجتماعات إلى التأكيد على مزيد التعاون المتواصل بين المؤسسة الليبية وشركاتها، مع فريق خبراء الأمم المتحدة وتوفير السبل لأعضاء الفريق لأداء مهامهم بما يضمن تحقيق هدف حماية استثمارات المؤسسة.

وأكد أعضاء فريق الخبراء-من جهتهم- على الدعم لتوجيه نظام العقوبات لحماية أصول المؤسسة وتجنيبها الآثار السلبية.

يُشار إلى أن “الليبية للاستثمار” كانت قد بدأت تنفيذ استراتيجيها للتحول لتحسين الحوكمة والإدارة الرشيدة بالاستعانة بالخبراء الدوليين وقد بينت أنها لا تطلب حالياً رفع التجميد بقدر ما تسعى لتحسين الأداء والحوكمة والشفافية ، لتطلب لاحقاً إدخال الآليات والنظم الذكية على نظام العقوبات بطريقة تسمح بإدارة استثمارات المؤسسة المتأثرة سلباً بطول فترة التجميد لحماية الأصول من الأداء المنخفض عن المؤشرات السوقية المُتوقعة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية