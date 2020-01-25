توزيع صكوك الميزانية التشغيلية لمدارس غدامس

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شهد مسرح “ثانوية الأمل للبنات” في مدينة غدامس احتفالية بمناسبة توزيع صكوك الميزانية التشغيلية التي أقرتها وزراة التربية والتعليم بحكومة الوفاق .

ووصلت الميزانية التشغيلية –حسب مسؤول التعليم- بعد طول انتظار ليتم توزيعها على هيئة صكوك، ما دفع القائمين على قطاع التعليم في غدامس على إقامة حفل بالمناسبة.

وحضر الاحتفالية مسؤول التعليم بالمجلس البلدي غدامس ومراقب التعليم ومديرو المدارس والمشرفون على المالية بالقطاع وتخلل الاحتفالية توضيح بنود وأوجه الصرف للميزانية حسب اللوائح و النظم ، ليستلم مديرو المدارس الصكوك من أجل صرفها حسب البنود المتفق عليها .

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