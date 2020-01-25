اقتصاد

البنك الدولي يبحث تطوير القطاع الخاص في ليبيا

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال نائب رئيس برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم القطاع الخاص في ليبيا محمد الأسود لـ218 على هامش إطلاق مشروع تحسين ترتيب ليبيا في ممارسة الأعمال ضمن معايير البنك الدولي إن هذا المشروع يستهدف تنمية ريادة الأعمال والتمويل وتحسين أداء وزارتي الاقتصاد والمالية اللتين شاركتا في أعمال إطلاق المشروع في تونس.

وأوضح أن وزارات عديدة من حكومة الوفاق تشارك في هذا البرنامج من بينها مركز تنمية الصادرات ووزارة الحكم المحلي إلى جانب وزارة العمل واتحاد غرف الصناعة والتجارة.

وأضاف الأسود أن ليبيا تأتي في المرتبة الرابعة ضمن تصنيف البنك الدولي وهي مرتبة متأخرة إذ تحتل الترتيب 186 من بين 190 بلدا مسجلة لدى البنك الدولي في تصنيف ممارسة ريادة الأعمال بسبب قصور في ممارسة الأعمال الرئيسية من بينها تسجيل الشركات وتسديد الضرائب إلى جانب غياب سوق المال وصعوبة الحصول على الكهرباء.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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