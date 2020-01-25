تحديث جديد للدولار والعملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي

سجلت السوق الموازية، انخفاضا ملحوظا في سعر الدينار الليبي أمام العملات الأجنبية خلال التعاملات المسائية وأمام الدولار واليورو والاسترليني على وجه الخصوص بعد تراجع مؤقت ظهر اليوم.

وفيما يلي أسعار بيع العملات الأجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير في العاصمة طرابلس لهذا اليوم، مع ملاحظة أن هذه الأسعار غير ثابتة ويمكن أن تتغير في أي لحظة:

حالة السوق: غير مستقر /تحديث3

-الدولار =4.395 و3.38 دينار(بيع وشراء)

-الدولار حوالة تركيا/دبي=4.40 دينار

-الدولار بشيك المصدق =4.60 دينار

-اليورو =4.80 دينار

-الباوند =5.70 دينار

-الليرة التركية 0.73 دينار

-الدينار التونسي 1.56 دينار

– الجنية المصري 0.28 دينار

-بطاقات 500$ ارباب الأسرة =4:00 دينار

-الذهب الكسر عيار 160=18للجرام.