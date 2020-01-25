“عدم الاستقرار” يفاقم جرائم التهرب الضريبي في ليبيا

أكد نائب مدير عام مصلحة الضرائب عمر الزروق في تصريح لـ218 أن الأعمال في المصلحة تسير بالشكل الجيد، وتمارس نشاطاتها وسط الظروف الصعبة التي تمر بها ليبيا.

وجاءت تصريحات الزروق على هامش مشاركته في إطلاق مشروع تحسين ترتيب ليبيا في ممارسة الأعمال ضمن معايير البنك الدولي.

وأشار نائب مدير عام مصلحة الضرائب إلى أن المصلحة رصدت جرائم تهرب ضريبي بسبب ما وصفه بـ”حالة عدم الاستقرار” مؤكداً سعي مصلحة الضرائب لتذليل الصعاب أمام القطاع الخاص وحمايته.

كما علق الزروق على حالة الانقسام التي يعيشها المصرف المركزي في ليبيا قائلا إنها أثرت بشكل مباشر على الاقتصاد العام للدولة واصفا الأمر بالخلل العميق.

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