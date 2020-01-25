الليبية للاستثمار تناقش تقريري فريق الخبراء

أكد فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة دعمه لتوجيه نظام العقوبات لحماية أصول المؤسسة الليبية للاستثمار وتجنيبها الآثار السلبية.

جاء ذلك في اجتماع إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار مع فريق الخبراء، لمناقشة تقريري الأخير عن سنة ألفين وثماني عشرة، ألفين وتسع عشرة، وردود المؤسسة وملاحظاتها بالخصوص.

كما بحث الجانبين آليات تعزيز حماية أصول المؤسسة التي تحت التجميد، مؤكدين التعاون المتواصل بين المؤسسة الليبية وشركاتها، مع فريق خبراء الأمم المتحدة وتوفير السبل لأعضاء الفريق لأداء مهامهم بما يضمن تحقيق هدف حماية استثمارات المؤسسة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار