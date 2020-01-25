مطالب مجلس حوض النفط والغاز لفتح الموانئ والحقول النفطية

وشدد المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز على ضرورة سحب الثقة من حكومة الوفاق، التي جلبت المرتزقة لقتل الليبيين.

وأكد المجلس على ضرورة خروج المرتزقة السوريين والأتراك من ليبيا، وإقالة محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس “الصديق الكبير” لاستغلاله منصبه في دعم الإرهاب.

وطالب المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز بنقل المؤسسة الوطنية للنفط لمدينة بنغازي وإقالة رئيسها “مصطفى صنع الله”، وتوزيع عائدات النفط على كل مناطق ليبيا بعدالة ومساواة.

وطالب المجلس أيضًا بحل جميع المليشيات وتسليم أسلحتها للقوات المسلحة العربية الليبية التابعة للقيادة العامة.

وشدد المجلس الأعلى لمناطق حوض النفط والغاز على تشكيل حكومة وطنية تمثل كل الليبيين تحميها القوات المسلحة العربية الليبية.

وأكد المجلس أنه في حالة انبثاق أي حوار أو محادثات بالخصوص لابد من مشاركة مناطق منابع حوض النفط والغاز والمياه.

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