الكبير يُعلن “شرطا واحدا” للتنحي

قال محافظ مصرف ليبيا المركزي في طرابلس الصديق الكبير، إنه على استعداد للتنحي من منصبه إذا تم استيفاء الشروط القانونية في اتفاق الصخيرات.

ونفى الكبير في مقابلة مع وكالة “بلومبرغ”، وجود تفاوت في الإنفاق بين منطقة وأخرى، مؤكدا أن “التوزيع العادل موجود” وأن المصرف المركزي يصدر تقارير منتظمة عن موارده المالية.

وأشار الكبير إلى أن النفط يمثل 93 بالمئة من إيرادات الدولة و70 بالمئة من الإنفاق، حيث يتم تخصيص جزء كبير منها لدفع المرتبات.

وبشأن إقفال موانئ النفط، دعا الكبير المجتمع الدولي إلى مساعدة البلاد لإنهاء عمليات الإغلاق التي وصفها بـ”الرصاصة في الرأس”، وقال “نأمل أن يكون هناك دعم من المجتمع الدولي لاستئناف إنتاج وتصدير النفط بطريقة أسرع”. لافتا إلى أنه من السابق لأوانه تقييم الأضرار الناجمة عن إغلاق الموانئ.

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