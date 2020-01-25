الدينار يتعافى قليلا.. والذهب يصعد

أنهت أسعار العملات العربية والأجنبية تداولاتها السبت على تراجع طفيف أمام الدينار بعد موجة صعود شهدتها الساعات الأولى من التداول في السوق السوداء بمدينتي طرابلس وزليتن، مدفوعة بتصريحات محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير حول إغلاق النفط وتضرر ميزانية الدولة منه.

وتداول التجار الدولار بـ4.35 دنانير متراجعا 6 قروش مقارنة مع سعر الافتتاح، أما اليورو فقد تم تداوله عند 4.75 دنانير متراجعا بذلك قرشا واحدا، فيما بيع الذهب عيار 18 كسر في سوق المشير بطرابلس بـ159 دينارا للغرام.

وبشأن العملات الأخرى، فقد بيعت الليرة على صعيد الحوالات بين طرابلس وتركيا بـ73 قرشا لليرة وبيع الجنيه المصري بـ27 قرشا للجنيه.

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