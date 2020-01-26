نقاش في الّْجْميل حول شجرة الزيتون

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نظمت مفوضية السهل الغربي للكشافة في مدينة الجميل حلقة نقاش موسعة حول شجرة الزيتون بحضور أعضاء الحركة الكشفية والمهتمين بزراعة الزيتون.

وتضمنت حلقة النقاش محاضرات ألقاها عدد من المهندسين المختصين في زراعة وإنتاج الزيتون، أوضحوا من خلالها كيفية الاستفادة المثلى من الشجرة والطرق السليمة للحرث والتقليم والجني وفق أرقي الأساليب الحديثة وعرفوا بالقيمة البيئية والإنتاجية التي سوف تعود على المزارع .

وتأتي هذه المحاضرات ضمن دأب الحركة العامة للكشافة والمراشدات منذ تأسيسها بالمنطقة على خلق البرامج الهادفة والمثمرة وللسنة الثالثة على التوالي بهذه الشجرة على مستوى البلديات المتجاورة، الجميل ورقدالين وزلطن .

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